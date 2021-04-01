西班牙周三在世界盃外圍賽B組主場對科索沃，雖然門將烏尼西蒙在下半場出迎失誤而被客軍遠射破網，但西班牙在佔絕對優勢之下仍以3:1輕取對手。

丹尼爾奧莫34分鐘在禁區內接應佐迪艾巴傳送後妙射破網，西班牙領先科索沃1:0。僅2分鐘後，柏迪傳交費倫托利斯後，後者殺入禁區射成2:0。

半場領先兩球的西班牙今戰控球率達81%，但戰至70分鐘科索沃一次攻勢中，門將烏尼西蒙出迎在禁區外控球太大力，他繼續追球遠離禁區，比沙夏利米截得皮球後轉身遠射笠入空門，科索沃追成1:2。不過主隊5分鐘再將領先優勢擴大，謝拉特摩蘭奴接應佐治高基開出的角球近門頂入，助「狂牛」以3:1擊敗科索沃。

西班牙今場24次射門有11次中龍，科索沃則3射1中。對於門將烏尼西蒙失誤致失球，西班牙主帥安歷基說︰「烏尼給予我很大信心。我不會為評論球員的失誤，失誤是這項運動的一部份。」

西班牙戰勝科索沃後，3戰得7分升上B組榜首，領先少賽一場的瑞典1分，希臘同日在主場以1:1賽和格魯吉亞，2戰得2分續居小組第三位。

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