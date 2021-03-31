周二世界盃歐洲區外圍賽變「劏魚腩夜」，幾支強隊面對實力差一截的「魚腩」都成功大數對手，包括荷蘭7:0大勝直布羅陀及比利時8:0狂炒白羅斯等。當中葡萄牙作客面對昔日魚腩、近年大有進步的盧森堡幾乎「鯁骨」，在落後1球下後上反勝3:1重上A組榜首。36歲老將基斯坦奴朗拿度（C朗）面對攻入一球，終止415分鐘的國際賽入球荒，繼續展現殺弱隊的威力，對盧森堡已累積六個入球，甚有「關島屠夫」、前港隊射手陳肇麒最愛對關島的味道。

文：亨少

葡萄牙於世盃外的首兩戰，首場僅靠對手烏龍球，以一球小勝弱旅阿塞拜疆，第二場在球證誤判C朗的絕殺射門未過白界下慘遭塞爾維亞逼和，兩場下來未見強隊本色。今仗雖有般奴費南迪斯（B費）停賽，但仍有C朗、貝拿度施華，以及迪亞高祖達等主力擔正。然而，上半場戰至30分鐘被盧森堡的謝臣洛迪古斯頭槌頂入意外落後0:1。

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盧森堡成最愛魚腩

失球後葡萄牙及時有回應，入替的柏度尼圖完半場前左路傳中，大勇的祖達門前頂入助葡軍扳平。易邊再戰僅五分鐘，C朗接應祖奧簡斯路傳中，門前乖巧射入反超前一球，取得今屆世盃外的首個入球之餘，同時終止12年以來最長的國際賽入球荒。80分鐘柏度尼圖開出角球再交助攻，後備上陣的祖奧包連夏升頂破網埋齋，令葡軍成功以較佳得失球反壓塞爾維亞，升上小組榜首。

C朗今仗射入個人第103個國際賽入球後，繼續追趕伊朗名將戴伊的109個國際賽入球紀錄。過去C朗面對牌面起碼低一個檔次的球隊往往收穫甚豐，上一個國際賽入球正是對另一魚腩球隊安道爾時取得，而今仗對手盧森堡更是C朗最愛的對手之一，過去多年C朗面對盧森堡攻入六球，包括周二一戰，最近三次對碰均有入球，只僅次於對瑞典及立陶宛的七球，甚有「關島屠夫」之稱、前港隊射手陳肇麒最愛對關島的味道。

罰球成功率遠遜B費

雖然C朗總算打破入球荒，但仍被葡萄牙傳媒批評，事緣傳媒經統計後發現C朗近年罰球的入球率下滑幅度驚人。據統計顯示，由18/19球季開始，C朗在球會及國家隊合共的罰球入球率僅得1.51%，即射100球都沒有2球進賬，同期與國家隊隊友B費（9.6%）及狼隊中場魯賓尼維斯（10.5%）的罰球入球率相距甚遠，然而卻依然是球隊處理罰球的不二之選，間接減少球隊得分板斧。

今次國際賽賽期，C朗3場比賽合計6次主射罰球，同樣未入一球，且看未來C朗處理罰球的「霸權」會否有所改變。