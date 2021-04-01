湖人周三在NBA常規賽迎戰公鹿，有新近加盟的杜蒙特（Andre Drummond）「地標」上陣，但他因腳趾受傷在第三節比賽中提早離場，湖人最後亦97:112不敵公鹿，兩連勝告一段落。

杜蒙特在周三的比賽正選為湖人上陣，是他自2月12日以來的第一場比賽，球隊首節已射入了今場12個三分球的其中8球，完成第一節以30:24領先。但公鹿藉米度頓（Khris Middleton）回復手感反超湖人，完半場領先57:49，在賀里迪（Jrue Holiday）攻入全場最高的28分，安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）貢獻25分、10籃板以及米度頓取得17分、8助攻之下，終順利戰勝湖人，結束三連敗。

湖人今戰有勒邦占士（LeBron James）因足踝高位扭傷連續第六場缺陣，安東尼戴維斯（Anthony Davis）因小腿拉傷更已連續錯過第20場比賽，至於「地標」亮相的杜蒙特因腳趾受傷下半場並未正選出場，他在第三節還剩9分29秒時才上陣，但比賽了約1分半鐘便退下火線回到後備席。杜蒙特返回更衣室前脫掉右腳球鞋，露出包裹着的大腳趾和第二腳趾。

湖人其後宣佈杜蒙特右腳大腳趾挫傷，他沒有再上場，而照X-光的結果則為陰性。杜蒙特今場只上陣了14分，取得4分、1籃板及2助攻。與公鹿一樣，湖人今場有四人得分上雙，以獲19分、5籃板的後備夏利爾（Montrezl Harrell）得分最多，舒路達（Dennis Schroder）獲17分、8助攻，古斯馬（Kyle Kuzma）和馬基夫莫里士（Markieff Morris）則分獲16及15分進賬。

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