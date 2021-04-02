在上周球員轉會限期由魔術轉投金塊的前鋒A哥頓（Aaron Gordon），新季一捨穿着多年的00號球衣號碼，改穿50號。球員改號碼有各種的理由，但哥頓改號碼原來是對去年入樽賽得不到完美的50分而「懷恨在心」！諷刺的是，哥頓周四協助金塊擊敗快艇後受訪，訪問的主持人更是當時給予他9分的評判韋迪（Dwyane Wade），對方還好奇問他為何要穿起50號。

玩了兩年入樽賽都慘遇「二奶命」的哥頓，去年決賽回合跳過塞爾特人7呎5吋高的中鋒科爾（Tacko Fall）都要輸，外界都把矛頭指向該回合只給予哥頓9分的評判韋迪，二人自此有下心結，哥頓更要出新歌來訴說自己「被打劫」冠軍的心情。不過二人事後已有過不少機會交談，現時在NBA擔任球評的韋迪，在周四助金塊擊敗快艇賽後就有機會訪問哥頓，好奇的他問哥頓為何新球衣換上50號這個冧巴，另一主持奧尼爾（Shaquille O’Neal）已馬上抽水說：「你做了甚麼好事？你給予他9分？」

哥頓就這樣回應：「它對我來說很有意義，你知道我在入樽賽拿到最多的50分吧。這是一個好的號碼，我覺得它很強勢，很有力量，對我來說更有重大意義，所以我很喜歡它。」

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