周四邁阿密網球賽女單四強，頸號種籽的芭迪鬥烏克蘭球手的施維杜蓮娜。結果芭迪展現一姐本色，直落兩盤6:3及6:3淘汰對手晉級，單計邁阿密網賽11場連勝，力爭繼19年後再次奪冠。

今屆邁阿密網賽被譽為芭迪與大坂直美的正面交鋒，事關今年贏得澳網冠軍的大坂，只要在邁阿密網賽擊敗芭迪贏得冠軍，即可取代對方成為一姐。不過大坂早前八強爆冷不敵莎卡莉，亦令芭迪得以繼續保住一姐之位。

今仗鬥過去往績輸蝕的施維杜蓮娜，芭迪打得得心應手，全場有多達28次致勝分，兩盤合計先後5次打破對手發球局之下，僅用89分鐘就順利以兩盤6:3擊敗對手晉級。芭迪賽後亦對於自己的表現感到滿意，「與伊蓮娜（施維杜蓮娜）比賽，你必須付出所有打出最好的表現，而我對於今天在場上的發揮非常滿意。」

去年因疫情邁阿密網賽取消，而19年女單冠軍就正是芭迪，亦令芭迪保持賽事11連勝。周六決賽將面對擊敗莎卡莉的8號種籽加拿大球手安達斯古，力圖衞冕。

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