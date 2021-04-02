自從三月初的德國盃8強賽事當中，因為肌肉受傷退下火線的多蒙特中場查頓辛祖，已經缺席了接近一個月的賽事，此前這位英格蘭中場更前往迪拜進行康復。不過多蒙特教練伊甸泰列錫就透露，辛祖因傷無法參加下周中作客倒戈曼城的歐聯8強首回合賽事。

辛祖作為曼城的青訓產品，自從加盟多蒙特後才開始踢出身價，現時已經成為了球隊的進攻主要成員。本來這次歐聯8強，辛祖終於迎來倒戈母會的機會，可惜最近辛祖仍然一直受到肌肉問題影響，即使已經前往杜拜接受康復治療，但預計最快要到4月中旬才可以復出。多蒙特教練泰列錫就表示辛祖無法出戰首回合賽事，惟希望這名21歲中場的情況可以在未來一個星期內有好轉，不過另外兩名主力馬高列奧斯與拉菲爾古里路就已經復操，可以出戰周末的聯賽。

根據英國太陽報指，辛祖除了無緣首回合倒戈曼城外，就連英格蘭國家隊的席位亦岌岌可危。事關這次入選三獅軍團的韋斯咸中場連格表現出色，而且令領隊修夫基印象非常深刻，因此考慮在大軍名單當中排除一些球員，為連格騰出位置，有指辛祖以及基亞利殊的國家隊位置並不穩。

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