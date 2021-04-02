港超聯盟主傑志為加強兵力應付亞冠盃分組賽，早前公佈散班富力羅致港隊入籍兵羅拔圖及混血守衞謝家強，而後者上月與家人抵港，完成21日家居隔離後，今晨首隨球隊操練後表示，相隔半年後再次參與訓練，感覺是相當享受。

富力上季後散班，不少球員未能落班，而傑志為加強實力應付今季港超及亞冠盃，早前一口氣簽入羅拔圖及謝家強兩名富力兵，前者已為傑志上陣並取得入球；至於謝家強上月與家人抵港，昨日完成居隔離，今晨開始隨傑志操練。

現年28歲的謝家強表示，對上一次參與訓練已經是六個月前，確實是好長時間，好享受重返球場進行訓練。他說：「很高興可以回到這裡加盟傑志，希望自己可助球隊爭取佳績。」他又表示：「傑志在港超聯一直有好好成績，而近季起用不少年輕球員，並讓他們透過比賽證明自己能力，這些年輕球員展示出有好好的基礎，希望我的加盟能夠協助他們。」

謝家強在英國出生，父親為香港人，母親為愛爾蘭人，出⾝於曼城⻘年軍，可擔任防中或中堅，2012年從英國來港以本地球員身份加盟南華，之後效力過和富⼤埔，過去兩季在富力度過，不過，富力上季散班，先與家人返回英國，並繼續向富力追討欠薪，而他早前接獲傑志邀請，達成協議轉投傑志。謝家強居港滿七年，並已辦理領取特區護照，如短內獲批出，有機會入選港隊出戰六月的世盃外，如一切順利，有機會以本地球員身份為傑志出戰亞冠盃。

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