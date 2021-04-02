噚日4月1日就係愚人節，全世界人都全副精神避免自己被整蠱，不過正所謂「日防夜防，家賊難防」，如果整蠱你嘅係至親都真係好難避，呢種感受問下祖雲達斯前鋒艾華路莫拉達就知。

話說莫拉達同老婆愛麗斯（Alice Campello）已經有一對孖仔同一個7個月大嘅細仔，但睇嚟兩公婆都仲想繼續生。噚日愛麗斯就喺自己IG上載咗片，片段就係紀錄點樣整蠱莫拉達，仲留低一句「佢初頭仲以為有事發生，真係陰功豬！」

愛麗斯一開始就拎咗支驗孕棒畀打緊機嘅莫拉達睇，初時打緊機嘅莫拉達都不以為然，覺得就係講笑。但愛麗斯越講越真之下，莫拉達都放低部電腦，個樣仲好鬼興奮咁。但正當莫拉達以為屋企再添新成員嘅時候，愛麗斯就話其實只係整蠱佢，自己仲笑唔停，難為達仔就好無癮咁拎返起電腦繼續打機。雖然達仔踢波不時都越位食詐糊，但睇怕咁多次都冇今次「食詐糊」咁無癮。

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