利物浦的荷蘭中場韋拿杜姆將於今年夏天約滿球隊，估計極大機會將在季尾以離開球隊，過去一直盛傳西甲的巴塞隆拿將成韋拿杜姆的新東家。不過近日西班牙傳媒指，自由身的韋拿杜姆在市場上極具吸引力，現時包括車路士及祖雲達斯都有意羅致。

由季前前荷蘭國家隊教練朗奴高文執掌巴塞隆拿以後，一直就有傳言球隊季後有意羅致兩位已經成為自由身的荷蘭國腳迪比及韋拿杜姆。不過近期西班牙《馬卡報》就指英超的車路士及意甲的祖雲達斯都有意加入韋拿杜姆的爭奪戰中。

車路士換上杜曹接手之後，一改前任林柏特大力提拔新人的風格，重用艾斯派古達及馬高斯阿朗素等已年過30的沙場老將，相信杜曹亦睇中韋拿杜姆的經驗以及全能，希望藉此加強中場，亦有助隊內年輕球員成長。至於祖雲達斯一向追求具質素免簽球員，韋拿杜姆可攻可守的能力可望提升現時祖記中場的硬淨度，最後且看哪支球隊會成為韋拿杜姆新東家。

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