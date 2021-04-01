【本報訊】足總周四發聲明，指關注近日港超聯中涉嫌歧視的事件，並在董事會作討論。足總主席貝鈞奇會後表示，本月19日的紀律委員會將審議愉園教練鮑家耀及球員林衍廷涉向女球證羅碧芝作性別歧視言論一事，亦會審議理文退出菁英盃。

女球證羅碧芝早前投訴鮑家耀在上月21日天水圍飛馬對愉園賽後，對記者的言論涉性別歧視，加上林衍廷該仗賽後領紅，2件事將在本月19日的紀律委員會審理。昨日董事會討論有關事宜，身兼愉園會長的貝鈞奇避席，至討論其餘事項才加入。貝在會後指會召涉事教練和球員聆訊，平機會亦已收到有關投訴。

19日的紀律委員會亦會審理理文菁英盃退賽一事。理文因不滿足總對愉園欠交罰款後的做法而拒絕參與「補賽」，違反比賽章則，故程序上需接受審議，貝表示：「一切交由紀律委員會處理，但應從輕發落吧，罰則也沒標準的。」據菁英盃賽事章則，理文退賽面臨的罰則為不多於80,000港元罰款。有球迷表示會罷看菁英盃決賽，貝指明白球迷不滿，但菁英盃的原意是給予年輕球員比賽機會。被問到愉、飛遲交保險費會否受處分，貝表示：「一向對遲交保費都沒罰則，只有催促，有錢的話球會不會欠交。董事局未商討罰或不罰，但大家都明白最近很困難。」