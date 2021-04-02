金塊於周四NBA常規賽的西岸大戰作客快艇，他們上仗才擊潰剛失落東岸一哥寶座的76人，今場再鬥冠軍大熱之一的快艇，對方今場還有保羅佐治（Paul George、PG）復出歸隊，但金塊勝在能夠多點開花，祖傑（Nikola Jokic）和謝美梅禮（Jamal Murray）帶領正選球員全部得分上雙，最後以101:94擊敗快艇，取得四連勝，賽後跟湖人同獲30勝18負戰績。

金塊上場輕鬆擊敗全隊沒人得分逾12分的76人，後者昨日亦被網隊爬頭失去東岸榜首位置。而金塊近日就勢如破竹，今場面對有PG因傷缺陣兩場後歸隊的快艇，首三節已取得頗大的領先優勢。要知道全能中鋒祖傑第三節時仍只得單位分數，他是半場時隊內唯一一位正選沒有雙位得分，他打完首兩節7投2中只得4分。快艇卻未能把握機會，今季三分命中率在NBA領首的快艇，今場三分球34投僅10中，他們第四節曾打出一波13:3比勢，將比分收窄至84:83。但祖傑和梅禮隨即又領軍拉開比數，祖傑於完場前5分20秒終拿到雙位得分，射入三分球為金塊拉開96:88，並把優勢帶到完場。

金塊勇奪4連勝後，賽後跟湖人同獲30勝18負戰績，但因主客場勝及得失分差的關係暫排西岸第5，力逼湖人的位置，兩隊跟榜首的爵士同距離6.5場勝差。金塊下場對手是東岸14位的魔術，實力懸殊相信勝出無難度，而湖人下場對手就是西岸下游的帝王，但對缺少勒邦占士（LeBron James）和安東尼戴維斯（Anthony Davis）的他們來說，就有一點考驗，金塊或有機會在下場就超越湖人升上西岸第4。

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