意甲球會祖雲達斯周四宣佈，陣中兩名中堅美列迪美羅及邦路斯先後確診武漢肺炎，二人都立即需要自我隔離，將無緣本周六的都靈打吡作客拖連奴一戰。

意大利傳媒報稱，迪美羅在參加國際賽期間，已經確診武漢肺炎，但土耳其方面卻一直沒有公佈，現時已回到意大利都靈的他，祖記隨即發聲明指迪美羅早於上周五已確診，並已乘坐醫療專機回到意大利酒店隔離。

事隔不久，祖記再發聲明指出，另一名有份參加國際賽的意大利中堅邦路斯，今早接受武漢肺炎檢測後結果呈陽性，立即被安排在家中自我隔離。

故本周祖雲達斯作客拖連奴的都靈打吡戰，迪美羅及邦路斯將無緣上陣，料祖記將會以馬菲斯迪歷特夥拍基亞連尼擔正，甚至有機會用上丹尼路雷斯、法保達等人客串中堅位置。

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