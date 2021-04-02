日本天才泳手池江璃花子周六將會面臨病癒復出後的最大挑戰，出戰全日本標賽，爭取東京奧運入場券，她表示感到非常期待，希望屆時能夠發揮自己的水準。

去年病癒復出的池江璃花子在今次全國賽之中，將會參加50米及100米自由泳、100米蝶泳以及非奧運項目的50米蝶泳。按照大會規則，池江只要在選拔賽之中取得頭兩名成績，而時間又達至奧運最低標準，便可以獲得東奧的參賽資格。

池江周五在東奧比賽場地東京水上活動中心進行公開練習時表示，希望藉今次比賽挑戰自己：「我的目標仍是2024年的巴黎奧運，今次參賽的目標是以挑戰者的身份與希望參加東奧的選手較量。」

假如池江在全國賽4個參賽項目都晉身決賽的話，將需要在7日內應付11場賽事，她表示自己的狀態良好，希望能夠造出好成績：「我會全力應付每一場比賽，希望能夠好好享受每一項挑戰。我期待能夠在50米蝶泳贏得冠軍，至於100米自由泳對我個人來說是一項有趣的挑戰。」

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