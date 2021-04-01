澳職周五獨腳戲兩支中游球隊交手，由FC麥克阿瑟主場對珀斯光輝。「公牛」麥軍兩連勝，近況平穩，光輝近況雖有改善，但後防仍呈不穩，今仗更有中堅艾斯普保達美迪斯停賽，主隊讓平/半宜取上盤。

澳職新軍FC麥克阿瑟，14戰取7勝2和5負排第4，要爭取前六季後賽資格尚算樂觀。前澳洲國家隊隊長米利根，由防中改打中堅效果不錯，曾外流的門將費達歷斯雖已累積19個失球，但其實只因比賽場數較多，近2仗合共只失1球。

公牛由達比舒利、比納特及馬高蘇沙亞達組成的鐵三角，是球隊進攻命脈。前鋒達比舒利已累積八個入球，與光輝主將科拿路利並列澳職射手榜次席，今次兩位會正面交鋒（見附表）。麥軍近期主場氣勢甚盛，2連勝之餘轟入6球，前仗大破的阿德萊德聯4:0更是本季代表作，今仗麥軍可強陣出擊，有望主場全取三分。

光輝今季場場有失波

珀斯光輝因應防疫政策，由今仗起要連續三場作客新南威爾斯省球隊，經常接連作客令球隊調動、恢復等出現問題，作客戰績甚差，今季7場作客只得2勝1和4負。而且光輝今季全部比賽均有失波，今仗更要面對艾斯普保達美迪斯停賽，防線將受重大考驗。球隊進攻速率已不高，只能依靠陣地戰，今仗面對同樣以控球為主的麥軍確實沒有優勢，就算前鋒科拿路利保持勇態，但後防始終不太可靠，受讓平/半也寧撐主隊。

文：牽牛