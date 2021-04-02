周六英超重燃戰火，利物浦將會作客惡鬥阿仙奴。因為膝傷缺席過去三場比賽的前鋒羅拔圖法明奴，領隊高普在賽前記者會就確認，這名巴西前鋒可以於周六對陣兵工廠一仗上陣，只不過其他長期傷兵華基爾雲迪積克（VVD）、佐敦軒達臣、祖高美斯以及祖爾麥迪比，暫時仍未知到復出的時間。

高普出席賽前記者會時，就提到了現時球隊的傷兵問題：「法明奴回來了，其他人尚未。」當被問到軒達臣、高美斯及VVD能否參加今夏的歐國盃時，高普就表示：「老實說，我對歐國盃一無所知，情況沒有任何改變，他們仍處於應有的位置，時間會說明一切。我不想讓荷蘭以及英格蘭徵召任何一位球員，但如果球員準備好，那就可以，如果他們未準備好，我亦無法改變任何事。軒達臣現時不在訓練場，不過他可能會在未來幾天或幾周恢復操練。」

另外高普又談及了剩餘球季的目標：「現時我們未有處於一個理想的位置，不過我們要盡全力去看一下結果會發生什麼。接下來的比賽我們不能夠浪費更多的分數，球隊不會有所猶豫，只會努力去爭取。」

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