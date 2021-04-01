隨着社會進步和科技發達，應用科技到球場已是大趨勢，10年前只有1支本地職業球隊戴心跳帶，現在大部份球隊已有應用，香港代表隊亦有一套完善配備隨時供各隊使用。同時，各樣分析訓練和比賽軟硬件亦在世界盛行，例如歐洲球隊都擁有分析團隊，亦能在球場設置不少鏡頭攝錄，以作實時分析。

另外，球證方面亦有不少改變，例如加入門線系統，每次入波皆會提示球證，讓一些白界上似入非入的情況得到最公平判決。VAR的引入更改變了整個足球文化，儘管出發點是讓球賽在公平下進行，但近年球壇對VAR的批評從未停止，如何應用仍是值得關注的議題，如英超由沒有擺放電視改變至有電視一樣，各有利弊。

近日港超仍有很多風波，球證的執法水平再引熱話，筆者忽發其想，若要提升香港足球水平，每個單位都環環相扣，科技除能改善球員表現，也能協助球證執法，亦未嘗不是方法。

然而，筆者搜尋過有關資料，在康文署球場設置VAR似乎在現階段難以做到，但事實上可先考慮較簡單的門線系統。使用科技協助裁判是大勢，不僅是足球，所有運動皆是如此。運動員付出多年心血，就是希望爭取最好表現，在賽場優勝劣敗乃正常，但若因錯判而輸掉確實痛心及難受，正如早前羽毛球員李卓耀痛失關鍵一分，令比賽未能在最公平下分出勝負。

陳婉婷

前亞洲足協最佳女教練

周五見報