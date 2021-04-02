國際賽期之後意甲班霸祖雲達斯可謂多災多難，球隊先有兩位代表國家隊出戰的球員邦路斯及美列迪美羅確診武漢肺炎。但一眾留守都靈的球員亦唔聽話，包括保羅戴巴拿、艾法美路，以及韋斯頓麥堅尼三人被發現違反當地的限聚令閉門開party，被警察檢控之餘更隨時面臨隊內處分。

三位球員剛過去的國際賽期亦無需代表國家隊出戰，所以無所事事就決定搞下活動。據報戴巴拿及艾法美路等10人受麥堅尼邀請，到其家中聚會，未知是否聲浪太大，被鄰居發現然後報警。在現行的意大利防疫措施下，全國由晚上10時至翌日凌晨5時宵禁，警察大概於晚上11時30分到場，並檢控在場人士違反限聚令。

周四其中一位涉案人士，過去亦曾確診武肺的戴巴拿在其個人IG之上道歉，「我知道全球正受武肺的影響下最好不要違反防疫措施，但我依然錯誤地外出用餐，雖然那不是一個派對，但無論如何亦犯錯了，就此向各位致歉。」三人除了因被檢控罰款400歐元（約3,700港元）外，亦可能面臨隊內處分。有指祖記認為事態嚴重，除了罰款以外更可能罰停賽，三人或將在因此缺席周日對拖連奴的都靈打吡。

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