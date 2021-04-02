上月底被火箭交易到熱火的後衞奧拉迪普（Victor Oladipo），周四在球隊主場迎戰勇士的常規賽地標上陣，他手感平平8投2中只得6分，焦點更落在勇士舊將伊古達拉（Andre Iguodala）倒戈舊東家表現大勇，他關鍵時刻為熱火拉開比數，即使「咖喱仔」史堤芬居里（Stephen Curry）為勇士取得36分和11籃板，熱火仍勝116:109。

奧拉迪普於今年初夏登（James Harden）轉投網隊的四方大交易中，被溜馬交易到火箭，儘管他為火箭上陣20場常規賽平均得到21.2分，但球隊戰績未如理想，加上他拒簽2年4,500萬美元的新約，再於上月底球員交易限期被送到熱火。周四奧拉迪普終為新東家首次上陣，續披4號球衣的他正選出場，更在首節一次攻勢偷球得手快攻入樽。不過他整場手感平平，8投2中包括3分球4射0中，上陣23分鐘交出6分、3籃板、5助攻和2偷球，是他首次在轉會後的地標戰沒有雙位得分。

今戰除有奧拉迪普地標成為焦點，老將伊古達拉倒戈效力六季的勇士更成為熱話。熱火今場與勇士打得緊湊，半場僅領先59:54，第四節末段更被咖喱仔領軍追至88:86。但這位2015年總決賽MVP隨即在舊隊友咖喱仔的防守前射入三分球，令後者一臉茫然，他再於最後7分22秒來記大力入樽，協助熱火拉開98:86。他今場拿下的10分全部來自第4節，不給予舊東家有反超的機會，似乎要報卻勇士前季將他賣走之仇，要知道他此前3場比賽一共只得8分。奧拉迪普賽後大讚隊友「很幫得忙」，取得20分的射手希路（Tyler Herro）也說：「在比賽後段，我們的投籃好似變得更易命中。」

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