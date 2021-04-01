世盃外歐洲區在周三完成首三輪賽程，各強隊馬上便要準備6月上演的歐國盃決賽周。目前歐國盃奪標首次熱門球隊，西班牙與德國在踢法上未有突破，似乎仍要進行最後調整。「狂牛」周三主場3:1擊敗科索沃，首3場世盃外取得2勝1和成績，但仍被抨擊空有控球但進攻效率不足；德國則遭逢20年來世盃外首敗，主帥路維外圍賽告別戰，卻在主場1:2爆冷不敵北馬其頓，迪姆華拿錯失黄金機會慘成箭靶。

手機用戶請按此放大圖表

狂牛靠控球收科場場有失

今夏歐國盃決賽周4.5倍頂頭大熱的西班牙（見附表），周三在主場以3:1擊敗科索沃，在歐洲區世盃外B組暫得2勝1和成績暫列榜首，成績雖不俗，該三場世盃外在控球上亦佔絕對優勢，然而全面控制比賽下埋門把握力卻只屬一般，加上三場皆有失球，教練安歷基在歐國盃前仍要對球隊作出微調。

拉莫斯難戰利物浦

狂牛今仗控球率高達81%，丹尼爾奧莫與費倫托利斯在上半場各入一球，半場領先科索沃兩球。戰至70分鐘，狂牛門將烏尼西蒙出迎控球失誤，被對手比沙夏利米截得射入。謝拉特摩蘭奴在五分鐘後接應佐治高基開出的角球頂入，奠定3:1勝局。

今場算是西班牙首三場世盃外演出較好一仗，首戰在主場遭希臘逼和，隨後戰至補時才險勝格魯吉亞。3場世盃外球隊平均控球率為80%，場均傳球達827次，全面控制比賽，但成功完成最後一擊的次數卻不多，在對手實力皆不算太強下合共只入六球，三仗皆任正選前鋒的艾華路莫拉達表現一般。

安歷基在今次國際賽期起用首被國家隊徵召的巴塞隆拿小將柏迪，後者近2仗皆以正選披甲並貢獻1次助攻。防線方面，三場皆擔正的畢爾包門將烏尼西蒙犯錯扣分不少；後防老大哥沙治奧拉莫斯在上仗僅後備入替數分鐘，更帶傷歸隊，據悉將未能在下周二迎戰利物浦的歐聯八強披甲，他在歐國盃決賽周能否應付密集賽程亦堪憂。

文：何西

德國20年不敗招牌落馬

德國在J組主場爆大冷1:2不敵北馬其頓，令這支4屆世盃得主自2001年起長達35場世盃外不敗走勢告一段落，也是教練路維帶領德國在世盃外的首場及最後一場敗仗，令人對他最後一次帶領球隊出戰歐國盃的信心受到打擊。

技窮路維今夏最後探戈

今仗主場出擊的德國先失守，上半場補時階段被老將彭迪夫禁區內接應傳中，為北馬其頓射成1:0。換邊後，德國雖有今仗隊長根度簡射入12碼扳平，但80分鐘後備入替的迪姆華拿門前錯失黃金機會，「撻Q」下射到柱邊，就連回防的北馬其頓球員看到他如此失機，亦抱頭感到難以置信。五分鐘後更被北馬的艾利夫艾馬斯門前射入得手，助北馬其頓以2:1擊敗德國，令德國在世盃外的35場不敗走勢告一段落。

路維由2006年起執教德國，2014年以傳控打法帶領德國走向頂峯，決賽擊敗阿根廷贏得世界盃。不過，其後德國開始走下坡，在2018年世界盃以衞冕身份在小組出局，其後宣佈改革棄用湯馬士梅拿和謝路美保定等奪冠功臣，可惜球員未能成功接班，令球隊在去年歐國聯和今次世盃外成績亦大不如前。路維今仗賽後表示感到非常失望，認為球隊出現疲態影響表現。早前他宣佈領軍出戰歐國盃決賽周後就會離任，但德國目前距離決賽周只餘下兩場友賽，能改變和調整的空間不多，令人再次擔心德國在今夏歐國盃的表現。

文：港生