東京奧運再有波折！國際泳聯（FINA）宣佈，由於認為日本方面的防疫安排，未能有效保障參賽者安全，故決定取消原定本月在東京舉行、作為東京奧運資格賽暨測試賽的跳水世界盃。

今屆跳水世界盃原定在4月18至23日，在東京水上活動中心舉行，但FINA周四緊急向會員發出電郵，表示日方的防疫安排無法保證參賽者的健康得到妥善保障，情況令人擔心，故決定臨時取消賽事。

據了解，FINA除了認為參賽者安全受到威脅外，亦不滿部份國家的代表仍未獲發日本的入境簽證，而主辦單位亦要求FINA承擔疫情帶來的額外開支。另外，日方又要求海外人員入境後要隔離三天，大大打亂各隊的行程、住宿安排及部署。早前已有幾支隊伍，向FINA表達退賽的意向，有關當局最終決定取消賽事，並會尋求在另一個時間及地點舉辦比賽。

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