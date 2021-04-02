葡萄牙於上月底的世界盃外圍賽被塞爾維亞逼和2:2，「C朗」基斯坦奴朗拿度在補時階段的入球被判無效而怒擲隊長臂章，當時拾到這個隊長臂章的球場工作人員是一位塞爾維亞消防員，他將會把臂章拍賣為家鄉一名病童籌款，但他事前不忘和球王臂章拍照留念。

這位印有C字的藍字隊長臂章由當時在球場工作的Djordje Vukicevic撿到，任職消防員的他，就決定把臂章捐給人道主義組織Together for Life拍賣，幫助只有六個月大的Gavril Djurdjevic。這位小孩來自塞爾維亞的克拉古耶瓦茨，患有脊髓性肌肉萎縮症，該組織就希望以拍賣形式為他籌集治療所需的250萬歐元。雖然臂章屬於「敵國」，但Djordje Vukicevic不禁要跟這個球王戴過上場比賽的臂章合照，他穿上消防員制服高興和臂章留影，之後才把它捐出。

他向路透社表示：「C朗當時很激動，他扔走的臂章就跌在我旁邊。」Djordje Vukicevic指塞爾維亞很多時都會以籌款或拍賣形式，去解決家鄉醫療設備或費用不足的問題，他又指自己為了幫助小Gavril，已準備好去拍賣任何從球員身上收集到的紀念品，那臂章就是一大幫助。小Gavril的母親目前已收到外界籌集的50萬歐元善款，她很感激說：「我們不能夠相信有些人甚至不認識我們，會把那臂章拍賣來幫助我們的孩子。」

葡萄牙在上月底的世盃外於上半場早就領先2:0，但下半場被塞爾維亞連追兩球扳平，雖然補時階段有C朗絕殺，他搶先塞爾維亞門將迪米杜域一步將皮球踢向空門，惟米祖域解圍時皮球明顯已越過白線，球證及旁證卻未有示意，加上外圍賽沒門線技術及VAR，投訴不果更被罰黃牌的C朗就怒擲隊長臂章洩憤。

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