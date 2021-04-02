季前被阿仙奴外借予西甲馬德里體育會的中場盧卡斯托拉拿，近日因母親確診武漢肺炎而回到老家烏拉圭，但母親與病魔搏鬥多日後終在周二去世。此事令托拉拿大受打擊，近日接受傳媒訪問時表示，未來希望可以和家人更親近，決定放棄繼續於歐洲搵食，希望阿仙奴可以放行讓他回歸南美。

托拉拿18年加盟阿仙奴，但自從阿迪達接任領隊後已經不獲重用，今季季更被當成球隊收購湯馬士柏迪的籌碼以外借身份加入馬體會，但在馬體會依然缺乏上陣機會。上月尾托拉拿53歲的母親確診武肺，其後病情惡化要轉入加護病房，同時馬體會亦放行讓托拉拿回烏拉圭探望病母，只可惜其母最終於周二因病離世。

母親離世令托拉拿大受打擊，亦同時為自己的職業生涯下重要決定，「我已經決定不再於歐洲搵食，我希望回到南美，希望加盟小保加。」托拉拿出生於距離阿根廷首都布宜諾斯艾利斯數小時車程的地方，所以從小已是小保加的球迷。今次決定是希望可以更接近家人，以及實現自己從小的夢想，「父親哭着對我說，是時候要為小保加效力。」

托拉拿現時與阿仙奴仍有兩年合約，而他亦表示自己會盡全力協助馬體會贏得西甲冠軍，不過仍希望阿仙奴及馬體會可以放行，「我知道這些事有難度，各支球隊很難達成共識，但這兩年我無法享受比賽，阿仙奴傷害了我，馬體會亦未有給我機會，而我現在只想為小保加效力。」

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