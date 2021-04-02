周四NBA常規賽網隊主場迎戰黃蜂，新兵艾迪列治（LaMarcus Aldridge）今場首為新東家上陣，改穿21號球衣的他地標戰正選出場，交出高效的準雙雙11分、9籃板，另有6助攻、2偷球和1封阻的全面表現，加上K艾榮（Kyrie Irving）亦獲準三雙15分、11籃板和8助攻，網隊即使有夏登（James Harden）缺陣，仍大勝黃蜂111:89。

上場鬥火箭因大腿傷提早離場的夏登，今場仍要休息未能上陣，但網隊有上月底獲馬刺買斷合約後加盟的中鋒艾迪列治地標上陣，他頂替先發中鋒D佐敦（DeAndre Jordan）的位置，球隊攻防兩端即明顯提升了一倍功力。作為全面的內線球員，他今場送出6次助攻創今季新高，而其進攻效率同樣高企，他上陣30分鐘10投4中，包括3分球1投1中，拿下11分、9籃板和6助攻，球員效率值為全隊第二高的+22。外線亦有明星控衞K艾榮接應，網隊半場就大幅領先黃蜂68:48， 最多領先過對手32分之多。全隊有6人得分上雙的網隊，最後輕鬆拿下4連勝，錄得他們今季最佳的主場7連勝，賽後續以0.5場勝差壓住76人居東岸榜首。

教練尼殊（Steve Nash）於賽後記者會大讚艾迪列治，並形容他是位聰明的球員：「我為他今晚的表現感到驕傲。他是位非常聰明的防守球員，經驗豐富、理解到場上的空間和概念等。無論處於任何情況，他都知道自己遇到甚麼，也知道要做些甚麼。」尼殊亦指，夏登的大腿傷並不嚴重，預期數場後就能復出：「他目前感覺良好，他已接受了磁力共振檢查，結果無大礙，希望在未來數場比賽就能復出。」今季場均獲25.9分、8.2籃板和11.1助攻的夏登，繼二月後再度獲選三月東岸最佳球員，是聯盟首位球員自1979/80球季後於效力新東家的首兩個球季，連續兩個月贏得分岸最佳球員。

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