英國球壇已被武漢肺炎疫情蹂躪超過一年，很多球隊都蒙受巨大經濟損失，隨着越來越人已接種疫苗，英超及英格蘭聯賽會就希望英國當局，能在今年七月尾之前，向已經打針的球迷簽發「疫苗護照」，讓他們下季可以重返球場觀戰。

《英國郵報》指，英超及英格蘭聯賽會本周就會向內閣辦公室提交建議，表明支持設立「疫苗護照」制度，而初步構思將會是以數碼形式推行，並成為英國國民保健服務（NHS）測試與追蹤應用程式的一部份。

英國政府早前曾就設立「疫苗護照」作出諮詢，遭到款待業界反對，但英超及英格蘭聯賽會認為，這項政策對球迷重返球場觀戰，將會起到關鍵作用。至於因為身體狀況或宗教等種種理由而無法接種疫苗的球迷，據報亦會有特別安排。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波