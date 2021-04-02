足總今日公佈獲民政事務局資助推出「香港足球總會職業足球員獎學金計劃」，為現役及退役足球員提供獎學金，每年最多獲42,100元，最多可取得四年資助，贊助獲選球員在港進修證書、文憑或學位課程，或由指定足球機構提供之教練課程。

足總新聞稿指職業足球員需長時間進行訓練及比賽，部份更代表香港隊出戰不同國際賽事，球員於運動與學業取得平衡並不容易。有見及此，足總得到民政事務局資助，推出「香港足球總會職業足球員獎學金計劃」，為現役及退役足球員提供獎學金，每年最多可達42,100元，最多可獲四年資助，贊助獲選足球員於香港進修證書、文憑或學位課程，或由指定足球機構提供之教練課程。

獎學金計劃旨在協助為職業足球員減輕學費負擔，從而吸引更多優秀球員投身職業足球行列，並為球員退休後的職業生涯作更好準備，有助其建立將來長遠事業發展。

推行此計劃的港隊教練張健峰表示：「我曾為職業足球員，深明職業足球員追求學業的困難，因此這計劃可以令這些足球員減免因為學費而帶來的財政負擔。此外，近年退役的足球員亦有機會獲取更多學歷資格為退役後的生活作好準備。」

計劃對象為現役及退役港超足球員，而今季提供10個名額，當中現役港超聯本地球員，為現港隊或青年隊的成員，獲球球會推薦，並居港滿3年或以上。至於退役足球員必須是永久居民，曾在港超聯賽上陣五季，並要在退休兩年內申請；計劃本月7日前接受報名，並要經核實及評定資格。

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