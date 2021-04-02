中國泳手孫楊因拒絕進行藥物檢測遭國際體育仲裁法庭（CAS）重判停賽八年，其律師團隊卻成功為他推翻禁賽令，他們發現聽證會仲裁主席法迪利（Franco Frattini）曾在社交平台譴責中國人屠殺狗隻及食狗肉，言論涉及種族歧視。CAS以有仲裁員存在偏見為由，需另組仲裁小組重審孫楊案件，給予了他二次聽證會的機會。

仲裁法院周四宣佈，將在5月24日至28日為孫楊舉行新一次的聽證會。孫楊明明已被判處八年禁賽，卻獲得第二次聽證會的機會，瑞士聯邦最高法院去年底解釋，因聽證會中的仲裁主席暨前意大利外相法迪利，曾在社交平台譴責中國人屠殺狗隻及食狗肉，言論涉及中國人的膚色，有關帖文是在他獲委派處理孫楊案件後發出，客觀上有理由質疑其公正性。去年12月，瑞士聯邦最高法院撤銷孫楊的八年禁令，當時已有消息指是因仲裁主席曾在社交平台發表仇視中國人的言論而令孫楊案要發還重審。

孫楊一方的法律團隊就法迪利的社交平台帖文向瑞士聯邦最高法院作出上訴，惟一直因疫情影響而被推遲，直至五月瑞士方面正式受理案件。聯邦最高法院在一份聲明中表示︰「他在帖文中，仲裁員法迪利譴責中國人屠宰狗隻和在中國當地一個節日食用這種肉，部份表述涉針對中國人的膚色。」法院又表示，那是法迪利於2018至19年間於社交平台上就動物保護方面發表的一系列言論，「在特定的個案下，字詞的選擇和重複使用暴力表達是有問題的。」

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