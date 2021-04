周四據韓聯社報道,南韓首爾市政府已向國際奧委會(IOC)提交建議書,早前與北韓平壤合辦2032年奧運的提議死灰復燃,將爭取破天荒兩韓合辦當屆賽事。

早在18年兩韓領導人文在寅及金正恩於北韓會面時,其時簽署的《平壤共同宣言》就有提到兩韓合辦奧運的內容。過去首爾市政府對於IOC曾表示澳洲布里斯本為32年奧運首選城市感遺憾,但考慮到仍未正式「扑槌」下,決定向IOC提交申辦建議書。

在申辦建議書中,首爾市政府介紹了首爾平壤奧運的口號及5大主題。口號為「Beyond the Line, Toward the Future」(突破界線,面向未來)。而5大主題則是降低成本和減少環境污染的奧運;兩韓合辦、無人缺席的奧運會;南北相連、東西和睦、實現和平的奧運;基於尖端技術和兩韓文化給全球帶來快樂的奧運;團結、包容、尊重運動員人權的奧運。

首爾市政府更表示首爾與平壤合辦奧運,有助實現IOC「以體育維護世界和平」的願景。據早前報道,除了澳洲布里斯本外,中國的上海、印度孟買等亦有意申辨。

