周四多蒙特前鋒艾寧夏蘭特的父親艾菲爾以及經理人拉奧拿飛抵西班牙巴塞隆拿，據指與巴塞隆拿商討夏蘭特的轉會事宜，其後再轉飛馬德里與皇家馬德里的代表會面。然而，有指二人的行程尚未完結，周五將會飛抵倫敦，更會與包括曼聯、曼城、車路士，以及利物浦的代表會面。

艾寧夏蘭特可說是現今球壇的當紅炸子雞，為多家豪門球會極力羅致的對象。周四與巴塞新任會長拉撲達見面，有指對方作出承諾，讓夏蘭特獲得僅次美斯的全隊第二高薪，但更傾向於來年夏天才羅致對方。至於皇馬方面，據報已經準備好今年夏天出手，並會為這位20歲前鋒準備5年的大合約。

聽過兩大西甲班霸的報價後，西班牙傳媒指指夏蘭特父親及拉奧拿的下一站將為英國倫敦，有傳屆時二人將會與曼聯、曼城，車路士，以及利物浦四大球會的代表會面，相信同樣是商討夏蘭特的轉會問題。

早在19年年尾夏蘭特已經盛傳加盟曼聯，但有指因球會不願拉奧拿在交易中獲得過多收入而令交易告吹，但拉奧拿則指是夏蘭特拒絕加盟紅魔。另外，夏蘭特的父親艾菲爾過去亦是曼城的球員，或對談判有一定程度幫助。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波