隨着國際賽完結，歐洲各大聯賽重開，部份主帥趁聯賽暫停重整旗鼓，像下周日英超紐卡素迎戰熱刺一戰的兩名領隊，布魯士與摩連奴都面對與麾下球員關係越見緊張、感受到烏紗不穩的壓力下尋求解困。還有高普、意甲祖雲達斯的派路及西甲馬德里體育會的施蒙尼等，閉翳主帥仍有自救本錢？

紐卡素與熱刺目前在英超分別位列17與第6，前者正受降班威脅，目前僅領先18位的富咸2分但少踢1場，惟一旦延續國際賽前連續六場聯賽不勝頹勢，英超席位能否保住仍難樂觀。

95%紐記球迷要求辭職

據當地民意調查，多達95%紐卡素球迷要求布魯士辭職，更令人擔心是他與陣中球員關係欠佳，早前曾與中場馬特列治公然在訓練時爭執，更被後者喝斥為懦夫；球隊上仗不敵白禮頓，布魯士竟在該仗後9天裏安排6天免操休息，連球員都表示吃驚。當連鬥志都失去，領隊也做出博炒般行為，護級還有甚麼希望。

熱刺領隊摩連奴面對的是另一種問題。球隊目前排名不算低，但要爭逐下屆歐聯入場券卻不見得太有本錢，尤其在國際賽前於歐霸盃16強大好形勢下出局，令更多刺迷甚至球員質疑摩帥的能力，質疑他可否助球隊結束13年錦標荒。陣中王牌哈利卡尼是否該為爭取冠軍而選擇離隊，成為過去一周熱話不無道理。

自視過高列被炒第三「熱」

據英國博彩公司skybet開出的賠率，布魯士仍是下任離隊英超主帥大熱，摩連奴的情況亦不理想，與西布朗主帥艾拿迪斯並列為9倍第3熱門。 有傳部份熱刺球員已對摩連奴抱不信任態度，對於有關其帥位已不穩的說法，摩帥以相當不屑的態度反駁：「沒人會認為自己有資格向NASA人員討論火箭科學，卻有不少人以為，他們可與球壇其中一位最重要的主帥討教足球。這也是足球世界有趣的一部份，我亦習以為常。」

事實上，熱刺在歐霸盃出局，就算能在今月贏得英聯盃，要進軍下屆歐聯仍要靠在英超爭取前四。球隊目前落後第4位車路士3分，下周日造訪護級分子紐卡素不容有任何閃失。

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