呢個國際賽期就真係危機四伏，好多魚腩部隊輸波贏盤，北馬其頓直情贏埋德國。好彩我推介嘅蘇格蘭生性，炒法羅群島4:0，最嬲係配腳羅馬尼亞上盤，領先2:1下，最後階段連失兩個問題球，冇VAR球證同旁證就好似唔識吹波咁。

今個周末回復番常規聯賽，有番VAR，希望戰果就正常番啲；荷蘭國際賽2勝1負，陣容中都算多荷甲球員，今周佢哋返到聯賽，希望保持到狀態。其中燕豪芬（PSV）前鋒當耶爾馬倫都係荷蘭未來新星，有身位有速度，荷蘭上仗大炒直布羅陀7:0，馬倫都後備入替攻入一粒。下周日燕豪芬就主場鬥荷華高斯，歐霸盃出局後，PSV其實都冇咩嘢好諗，全力追趕榜首阿積士，近兩仗聯賽對硬淨對手贏唔到，今次主場鬥番作客麻麻嘅荷華高斯，世界博彩公司主W平均值1.35倍，大約讓一球/球半，上盤可以捧場。

荷甲榜首阿積士都係下星期日出擊，作客海倫芬；講攻力，阿積士當然冇問題，不過講防守，始終奧拿拿停賽，要逼住用老將史基倫堡。史基倫堡仲可以入返國家隊，真係夠晒勵志，不過防守點都有啲隱憂，海倫芬主場出擊，攻力都唔弱，爆冷大勝過飛燕諾添，今仗鬥駁火，可以捧入球「大」。

文：Goal進

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。