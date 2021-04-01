疫情之下的國際賽期，各大球員最擔心旗下球員因頻繁出入境不同地區下感柒武漢肺炎，似乎危機在意甲一觸即發。隨着意大利擊敗立陶宛一戰後有4名工作人員檢測後結果呈陽性，其後祖雲達中堅邦路斯亦中招下，有意甲球隊醫已經表示一眾意國國腳歸隊或將播毒，隨時又爆疫情。

今次意大利國家隊點兵多達33人，隨着有工作人員中招之下，包括羅馬、AC米蘭，以及拿玻里等球會已經為從國家隊回歸的球員作檢測，全數呈陰性。而薩斯索羅就更為謹慎，球隊已經決定暫時安排隊內四名國腳杜文尼高貝拉迪、卡佩圖、文路爾盧卡迪利，以及基安費拉利接受隔離，並且不會在周六對羅馬一戰中上陣。

博洛尼亞的隊醫蘭尼受訪時表示，國家隊球員回歸球隊下，現時意甲正處於「紅色警示」，可能不少球隊在未來亦會有小型疫情爆發。蘭尼指博洛尼亞的國腳羅拔圖蘇利安奴歸隊後到周六比賽前會一直接受檢測，並且球隊已經安排個別的淋浴間予他使用。

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