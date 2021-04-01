阿仙奴vs利物浦（開賽時間：下周日3:00am）

去年聖誕仍高踞英超榜首的利物浦，近15場聯賽竟只得4勝3和8負，在積分榜已滑落至第7名，落後目前排第4的車路士5分之多，來季能否出戰歐聯亦成疑問。不過，隨着新加盟的奧辛卡巴克逐漸融入球隊，領隊高普亦得以讓今季要長期串演中堅的法賓奴泰華利斯，重返自己最擅長的防中位置，大大加強紅軍的截擊與前中後三線串連能力。另外，因膝傷錯過對上三場賽事的羅拔圖法明奴經已復操，而迪亞高祖達在最近兩場世界盃外圍賽，合共為葡萄牙攻入了三球，狀態相當不俗，對紅軍而言絕對是一大 喜訊。

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西維爾vs馬德里體育會（開賽時間：下周一3:00am）

上半季表現神勇的馬德里體育會，近況大幅回落。在歐聯戰線方面，遭由杜曹帶領下表現脫胎換骨的車路士雙殺出局，教練施蒙尼亦表明要在西甲重振雄風。馬體會目前雖高踞聯賽榜首，但原有的12分巨大優勢已所餘無幾。繼在首循環19戰錄得16勝2和1負後，該隊近9場聯賽只得4勝4和1負，已被次席的巴塞隆拿追至只差四分。更糟的是，馬體會在餘下10輪聯賽，有6場要在客場上演，包括下周日作客鬥西維爾，以及下月在魯營球場硬撼巴塞， 爭標之路仍險阻重重。

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拖連奴vs祖雲達斯（開賽時間：下周日0:00am）

繼早前在歐聯16強被波圖淘汰後，祖雲達斯在意甲又於主場爆冷以0:1不敵賓尼雲圖。這支原本希望爭取意甲10連霸的勁旅，目前在積分榜已落後帶頭的國際米蘭10分，衞冕機會相當渺茫。有意大利傳媒指出，「斑馬軍團」管理層已對這位41歲的新手教練失去耐性，一旦祖記在接下來作客對拖連奴的都靈打吡戰中出現有任何閃失，便會以這位一代名將來「祭旗」。派路自己亦承認，必須繼續抱有衞冕的決心，而這段國際賽期正可讓他喘 息一下，好好考慮如何帶領球隊重回正 軌

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