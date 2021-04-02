畀國家隊徵召有幾開心？踢緊土超球會高斯迪比嘅土耳其後衞Alpaslan Öztürk就用反應嚟話畀大家知！呢日佢返到去球會入門口嗰陣，收到國家隊教練電話通知佢入選世界盃外圍賽球員名單，佢即刻開心到又叫又跳，仲畀CCTV錄低晒，雖然段片冇聲，不過齋睇畫面都應該感受到佢有幾鬼興奮呀！

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