去年被立法會帳委會狠批管治不善的足總，近日處理愉園及天水圍飛馬拖欠保險費，導致理文拒絕參與菁英盃準決賽補賽，除惹怒球迷，以罷睇下周三東方龍獅對愉園的菁英盃決賽以聲援理文，有球迷留言批足總彈出彈入失公信力，足總淪為主席貝鈞奇私人遊樂場。

足總周四發聲明，指關注近日港超聯兩宗涉歧視事件，而董事會決定延至19日的紀律委員會審理理文退出菁英盃，面臨罰款8萬元處分。理文因不滿足總對愉園欠交罰款後的做法而拒絕參與「補賽」；足總指理文違規，主席貝鈞奇指要按足總程審議。

雖然足總聲言按程序處理，不排除從輕法落，但球迷似乎相當不滿足總似是人治的管理方式，判決彈出彈入，失去公信力，而署名「武漢肺炎」在社交平台留言：「遊戲規則都唔使跟，當玩泥沙，違規出局變出線喎，講出嚟都笑大人個口，主席大晒，無法無天，算吧啦，垃圾足球管理，全世界都未見過，唯獨呢間足總。」So Alex及David Lee分嘲足總「似特區政府嘅 !」及「垃圾足總！腐敗不堪！」

So Kam Kam留言狠批：「足總淪為貝老(足總主席貝鈞奇)私人遊樂場！可悲可哀。」足總日前公佈愉園躋身菁英盃決賽，下周三與東方爭盃後，有球迷署署表明杯葛決賽，而這兩日續有球迷表態支持，以聲援理文。貝鈞奇昨稱明白球迷不滿，但菁英盃的原意是給予年青球員比賽機會，惟球迷似不滿這似是而非的所謂解釋。

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