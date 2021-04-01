【綜合英格蘭外電】英格蘭在周三世盃外I組主場迎戰同組實力最強的波蘭，「三獅軍團」在對方主力羅拔利雲度夫斯基缺陣下，最終以2:1擊敗對手，取得三連勝繼續排小組榜首。今場是歐國盃開鑼前英軍最後一場正式賽事，外界估計球隊的正選陣容已經基本落實。

英軍在周三的比賽可謂有驚無險，球隊上半場憑隊長哈利卡尼主射12碼先拔頭籌。不過，效力曼城的中堅史東斯在58分鐘於後半場被搶去腳下球，米利克傳交積及莫迪在禁區內破網，為波蘭扳平。三獅軍團要等到完場前五分鐘，史東斯將功補過接應左路角球，頭槌二傳予另一位中堅哈利馬古尼近門射入，協助英格蘭以2:1力克波蘭，賽後在I組三戰全勝排榜首，波蘭則以1勝1和1負跌落第4位。

英格蘭將在6月13日的首場歐國盃硬撼上屆世界盃亞軍克羅地亞，隨着今個國際賽期結束，外界估計領隊修夫基對於將會徵召那些球員出戰歐國盃，以及球隊正選陣容已有基本腹稿。其中右閘位置方面出現人滿之患，基爾獲加近幾仗獲正選位置，後備的列斯占士亦表現不俗，再加上「邊緣人」捷比亞，令今次未有入選的利物浦守將阿歷山大阿諾特位置相當尷尬。其他球員方面，勞基梳爾和連格在今次國際賽亦有好表現，兩人今季在英超表現同樣令人刮目相看，大有機會趕上歐國盃尾班車。

另外，歐洲足協發言人在周四回應，會方正考慮將決賽周各隊大軍球員上限增加，多於目前的23人，不過仍要再作研究。