學界賽事因疫情停擺逾年，一眾健兒在復活節終有機會一展身手。香港學界3X3籃球賽今日假修頓室內場掀起戰幔，由協恩球員組成的Toughness在女子B組兩戰全勝晉級，在下周二（6日）淘汰制的八強將對上C組首名寶覺。

Toughness在B組未遇太大考驗，她們在隊長周樂瑤、李樂瑤、關海珮和李佩沛輪流上陣得分的情況下，先以16：0大勝型新飛揚，再以18：3輕取Team not me，以首名晉級八強。隊長周樂瑤指自己在2019年起未有打過比賽，她更透露在上季因疫情未有機會出戰學界，「我在當年仍讀中三，去年B grade賽事因疫情取消，只得A grade賽事。」她續指，沒料到疫情會令體壇停擺如此長時間，故有特別珍惜比賽機會，「這個比賽有很多學界勁旅參加，因此我很珍惜這個跟其他球隊切磋較量的機會。」 李樂瑤則補充，自己的中學的籃球生涯快完，因此也很珍惜代表學校比賽的機會，而校隊未有因疫情放慢腳步，盼藉比賽檢視這段時間的訓練成果，「教練在這段時間跟我們練了很多個人技術，希望可以在比賽驗收成果。」

Toughness晉級八強，將對上九龍D1學界的老對手寶覺，後者在C組以19：3擊敗真道，並以首名出線。獨得7分的主將戴卓彤直言餓波甚久，亦會將這場八強對作學界打。她直指三人籃球變數多，故面對協恩亦會盡力爭勝。至於英華女學校和拔萃女書院，則分別於A及D組脫穎而出。

男子組方面，A組有JL Basketball棄權，而拔萃男書院的余宇森琛多次外投得手，加上高金衛、馮俊希和石銘謙不斷衝擊禁區，終以16：6輕取崇真，及17：4擊敗陳呂重德，以首名晉級八強。至於桂華山、喇沙和聖若瑟，則分別以B、C和D組首名出線。

賽事明日於修頓續延戰火，女子組有青中和漢華等勁旅登場，而男子組重頭戲則有英華書院對寶覺中學。八強至決賽將採取淘汰制，並於下周二（6日）在修頓上演。

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