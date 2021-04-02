2019年歐聯決賽一跑成名的金髮女模Kinsey Wolanski，近日又在IG上載自己穿性感比堅尼泳衣的影片博出位，她跟友人輸賭後，被罰用電力很低的泰瑟（Taser）電槍擊打屁股，擺明挑戰IG的底線。

前季歐聯決賽利物浦在整場沉悶的賽事中以2:0擊敗熱刺奪冠，Kinsey Wolanski的出現就令賽事增加一大亮點。她為宣傳男友經營的色情網站，只身穿一件頭黑色泳衣衝入球場，從此一跑成名。不過這位索模在歐聯狂奔後再沒甚麼新動靜，最近她就再拍攝性感影片刷一下存在感，她跟模特兒朋友Casey Boonstra輸賭後落敗，結果要被罰穿比堅尼泳衣，從後用泰瑟電槍電一下臀部，她被電後隨即不支倒地，更有心無意地向着鏡頭翹起臀部。其IG現時有超過370萬粉絲。

Kinsey Wolanski在歐聯事後，與男友Vitaly Zdorovetskiy又再策劃在之後的美洲國家盃決賽再跑入球場，但最終事敗。看來她要再宣傳男友的色情網站，就要另想計謀了。

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