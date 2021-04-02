西班牙傳媒周四報道，多蒙特前鋒夏蘭特的經理人拉奧拿和父親賀蘭特飛抵西班牙與巴塞隆拿和皇家馬德里代表會面，商討夏蘭特的轉會事項。多蒙特體育總監索歷表示，球會已經通知拉奧拉，今夏絕對不會讓這位20歲前鋒離隊。

拉奧拿和賀蘭特周四被傳媒捕捉到現身於巴塞隆拿機場，據報兩人當日先後與巴塞和皇馬的代表會面，估計是洽談夏蘭特的轉會問題。有報道更表示兩人將於周五轉飛英國倫敦，並會與曼聯、曼城、車路士和利物浦的人員見面，聽取多方的報價。

不過多蒙特方面就隨即發聲，表示絕對無意在今年內放走這位球壇當紅前鋒。多蒙特體育總監索歷周四接受德國天空體育訪問時表示，已經將球會的立場告知拉奧拿：「我曾經在周三與拉奧拿聯絡，並清楚告訴他，我們將會與夏蘭特長期合作，這些轉會傳聞已不需要進一步澄清。」

雖然多蒙特方面堅持不會賣走夏蘭特，不過蜜蜂兵團的處境相當被動，據德國權威足球雜誌《踢球者》透露，假如多蒙特無法取得來季的歐聯參賽資格的話，可能就要被迫以大約1.8億歐元的價錢提早賣走這位挪威前鋒。多蒙特現時排德甲第5位，落後第4位的法蘭克福4分。

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