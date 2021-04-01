周三湖人在NBA常規賽迎戰公鹿，今戰湖人有新加盟的杜蒙特（Andre Drummond）「地標」上陣，可惜就因為腳趾受傷在第三節提早離場，湖人最終亦以97:112不敵公鹿，兩連勝告一段落。

公鹿結束三連敗

上月離開騎士轉投湖人的杜蒙特今場正選上陣，是他自2月12日以來首次上場比賽。首節湖人雖以30:24領先，不過公鹿藉米度頓（Khris Middleton）回復手感，半場反超57:49，而且今場有賀里迪（Jrue Holiday）攻入最高的28分，加上安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）貢獻25分及10籃板，最終公鹿順利以112:97戰勝湖人，結束三連敗走勢。

近期湖人隊內已經有兩大主力勒邦占士（LeBron James）及安東尼戴維斯（Anthony Davis）因傷缺陣，就連杜蒙特亦難逃傷病影響。

「地標」亮相的杜蒙特今場上陣14分鐘，貢獻4分、1籃板及2助攻，他在第3節還剩餘9分29秒時再上陣，不過約分半鐘後又退下火線，在返回更衣室前更脫掉右腳球鞋，露出包裹着的兩隻腳趾。

賽後湖人宣佈杜蒙特右腳腳趾挫傷，杜蒙特亦解釋了受傷原因：「我被布祿克盧比斯（Brook Lopez）踩到了右腳腳趾，整片趾甲掉了下來。」

文：王杰