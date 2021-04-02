前哥倫比亞國腳古亞連近期涉及一宗襲擊案報道，據當地傳媒報道古亞連周四與父母於家中爭執，及後父母親自報警，警察登門拘捕當時衣衫染血的古亞連，及後這位前國際米蘭中場被轉送往醫院。警方發言人及後證實古亞連被捕，更指不排除他受毒品影響鬧事。

現年34歲的古亞連過去曾效力國際米蘭以及中超上海申花等球隊，亦曾代表國家隊出戰14年巴西世界盃，今年回歸哥倫比亞加盟國內球隊百萬富翁。事件發生於周四，有指古亞連在家中與父母爭執後涉嫌毆打父親，其後父母報警。警察登門後與古亞連發生推撞，其時古亞連的衣衫染血，而且上衣已明顯有被撕破的痕迹。

從圍觀人士拍攝的影片可見，古亞連情緒激動，腳步不穩，並向到場警察大叫。警方先將其拘捕，及後轉送往醫院，並稱古亞連或受酒精或毒品影響而鬧事，暫時未有定案。至於古亞連效力的百萬富翁就對事件表示遺憾，指會為對方提供幫助走出艱難時刻。

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