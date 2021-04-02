2018年9月4日

世界反禁藥組織（WADA）委派國際禁藥檢測管理公司（IDTM）人員到孫楊位於杭州的住所進行突擊藥檢，他質疑檢測人員資格拒絕，更指使保鑣打爛血液樣本瓶。

2018年11月15日

國際泳聯（FINA）就藥檢事件在瑞士洛桑舉行聽證會，孫楊親自出席。

2019年1月3日

FINA反禁藥委員會裁定IDTM在2018年9月4日的檢查無效，孫楊並沒有違規抗檢行為。

2019年3月12日

WADA就FINA對孫楊的裁決向國際體育仲裁法庭（CAS）極度不滿並提出上訴。

2019年11月15日

CAS在瑞士蒙特勒舉行超過十小時的公開聽證會，審理WADA對孫楊和FINA的上訴，孫楊及其母親出席發言，但牽涉其中的三名藥檢人員均未出庭。

2020年2月28日

CAS宣佈判罰孫楊停賽八年，即時生效。孫楊在微博堅持自己清白：「我剛剛訓練完畢，我一直堅信自己的清白。收到國際體育仲裁院的裁決結果，我感到震驚，憤怒，不能理解！」

2020年2月29日

孫楊在微博上載藥檢當日檢測人員、好友之一武先生的手寫說明書，並寫道「陪審團特別確認了負責此次藥檢的工作人員遵循了國際藥檢標準條例（ISTI）所提出的全部適用規則和要求。這就是此次檢查的『尿檢官』。」

2020年3月2日

孫楊在個人微博放上出當時的血樣本瓶照片，解釋拒絕藥檢及展示血樣瓶仍然完好無損。

2020年3月5日

CAS公佈長達78頁的判決報告，透露孫楊在事件中沒有悔意和「公然恐嚇手段」，解釋孫楊為何遭到最高的八年停賽懲罰。

2020年5月14日

孫楊就禁賽令向CAS提出上訴，案件正式獲受理。

2020年12月24日

瑞士聯邦最高法院解釋推翻禁賽令原因，是CAS聽證會仲裁主席暨前意大利外相法迪利曾在社交平台譴責中國人屠殺狗隻及食狗肉，言論涉及種族歧視，有關帖文亦是在他獲委派處理孫楊案件後發出，被質疑其公正性。

2021年4月1日

孫楊被指盼用「拖字訣」讓案件二次聽證會延至今夏東京奧運後才舉行，讓他以無罪之身身份參戰東奧，但WADA要求在東奧7月23日開幕前就需有公開審訊結果，CAS宣佈將在5月24日至28日為孫楊舉行新一次聽證會，裁決結果將影響他能否參與東奧。

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