因未有配合完成世界反禁藥組織（WADA）藥檢，人稱「尿紫楊」的中國泳手孫楊，去年初在國際體育仲裁法庭（CAS）被判罰禁賽長達8年。然而孫楊的法律團隊向瑞士聯邦最高法院提出上訴，最終因首次聽證會中的仲裁主席、前意大利外相法迪利曾在網上發表過「仇中言論」，有理由質疑其公正性，故瑞士聯邦最高法院於去年12月撤銷了孫楊的8年禁賽令，案件要發還重審。

早前有報道指出，現時已被撤銷禁賽、重新允許訓練及參加比賽的孫楊，曾希望用「拖字訣」讓案件二次聽證會在今夏東京奧運後才舉行，好讓孫楊能夠暫時以無罪之身參加東奧，不過孫楊這個如意數盤始終都是打不響。

事關早前已有報道指出，WADA已經要求在7月23日的東京奧運開幕之前，要有公開審訊結果，避免孫楊可以透過拖延時間參加東奧。結果體育仲裁法院週四表示，將會在5月24日至28日，為孫楊舉行新一次的聽證會，這次裁決結果將會影響29歲的孫楊，能否參加今屆東京奧運。CAS周四的聲明中指出：「根據瑞士聯邦最高法院的判決，將會免除前仲裁主席及其他小組成員的職務，並會任命一個全新的仲裁小組。」據報將會由瑞士人Hans Nater、法國人Jan Paulsson及比利時人Bernard Hanotiau所組成，CAS又透露聽證會結束後不會立即宣佈結果，而是會擇日再宣判裁決。

2018年9月，世界反禁藥組織（WADA）委託國際藥檢管理機構（IDTM）前往孫楊位於杭州的家中進行突擊藥檢時，孫楊被指態度不合作，拒絕提供尿液樣本，更指使保鑣打破盛載其血液樣本的玻璃瓶。國際泳聯（FINA）反禁藥委員會曾指孫楊的舉動無違反相關條例，WADA被迫告上CAS，孫楊在CAS的首次聽證會後，去年2月底被重被罰停賽八年。

然而孫楊一方的法律團隊，就首次聽證會中的仲裁主席法迪利，曾社交平台帖文向瑞士聯邦最高法院作出上訴，法院隨後指出仲裁員曾譴責中國人屠宰狗隻和在中國當地一個節日食用這種肉，某些表述針對中國人的膚色，最終最高法院接受有關疑點對孫楊不利，所以撤銷禁賽令，案件最新落實在5月底重審。

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