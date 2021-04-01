現時英國疫情在大量民眾已經接受疫苗注射下得以舒緩，而英國政府亦打算進一步放寬防疫措施，其中體育活動將可迎回觀眾入場。據英國傳媒報道，今個月兩場在溫布萊上演的盃賽，包括月中英足盃四強李斯特城對修咸頓，以及月尾英聯盃決賽曼城對熱刺都可望在球迷回歸下上演。

有指英國政府在5月前可望放寬防疫措施，其中大型戶外體育文娛活動可以迎來最多10,000名觀眾。而溫布萊球場身處的布倫特倫敦自治市議會向當地居民致函，歡迎當地年滿18歲的居民登記購買兩場比賽的門票，惟今次登記只開發予當地居民，預期將有4,000名球迷可入場，但四支球隊的球迷將不會獲分任何門票。

市議會人士表示，每位抽中的人士可獲得兩場比賽的門票，而獲門票人士將需在比賽前24小時接受武漢肺炎檢測，並在入場前出示陰性的檢測結果證明，並且在完場後亦需回家再接受檢測。雖然李城對修咸頓一戰開放予球迷入場，但另一場英足盃四強曼城對車路士則閉門上演。若疫情持續放緩，加上今個月兩次對外開放球迷入場順利的話，有關單位或將在英足盃決賽，及即將的歐國盃開放更多球迷入場。

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