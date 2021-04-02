國際賽結束後，歐洲本土聯賽戰線重燃，周六英超壓軸大戰阿仙奴主場迎戰利物浦。進入球季最後直路，今季水準大跌的利物浦仍要為下屆歐戰資格努力，縱有下周二作客皇家馬德里的歐聯八強首回合後顧，與兵工廠交手也勢必出現不少入球，敲「入球大細」[2.5/3球]的「大」。

文：何西

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利物浦上季英超以近乎無敵姿態奪冠，萬料不到今季在嚴重傷兵問題下戰績大幅滑落，尚餘9場聯賽進行僅得46分，比上季同期激少36分之多。上季紅軍與今仗對手阿仙奴最終積分差距達43分，但目前卻僅以四分領先後者，與第4名車路士則有5分距離，要爭取前四席位無疑有一定難度，但預計領隊高普不會在現階段便放棄，今場將排出強陣爭勝。

祖達復出弗爆保紅軍火力

利物浦在國際賽前戰績改善，於歐聯再贏RB萊比錫晉級八強，並在上輪英超作客狼隊小勝1:0，近兩仗皆保持不失球下取勝。紅軍進攻三叉戟除穆罕默德沙拿仍能保持入球產量外，沙迪奧文尼與羅拔圖法明奴的表現皆比較令人失望；其中後者雖毋須在國際賽期代表巴西國家隊，但卻在日前受傷，雖然已經復操，但紅軍有下周二歐聯八強首回合作客皇家馬德里後顧，高普未必會冒險讓法明奴在今場上陣。

即使埃及文明三缺一，利物浦進攻火力仍有保證，葡萄牙前鋒迪亞高祖達受傷缺陣多時，但自上月初復出後狀態越見出色，他在上場英超為紅軍貢獻全場唯一入球擊敗舊主狼隊，到過去一周代表葡萄牙出戰世盃外，有份披甲的2仗皆有「士哥」共入3球。

槍手防線差近八輪有失波

阿仙奴在今場英超後亦要馬上備戰歐戰，在下周四歐霸盃八強迎戰布拉格斯拉維亞，領隊阿迪達否認會押注在歐霸爭下屆歐聯入場券，今仗鬥紅軍會全力以赴。兵工廠保持四場英超不敗，上輪作客韋斯咸一度落後0:3下連追3球保住1分，這亦反映球隊防線表現依然欠佳，已經連續八場英超未能保清白，今場面對紅軍恐怕亦難避免再次失守。中場馬田奧迪加特、翼鋒布卡約沙卡以及小將伊美路維皆在國際賽期間受傷，其中奧迪加特趕及在今場候命的機會最為樂觀，兵工廠陣容尚算完整，迎戰利物浦，雙方都有本錢取得入球下，敲「大」。