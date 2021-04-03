湖人和快艇正計劃讓球迷回歸史達普斯中心球場，其中，湖人準備在4月15日對塞爾特人讓球迷重返球場，快艇則計劃在4月18迎戰木狼的比賽開放球場，是兩隊在今個NBA球季首次讓觀眾入場。

加州的限聚措施根據各地武漢肺炎疫情嚴重程度分為紫、紅、橙、黃色四級，由於疫情放緩，加州公共衞生部（CDPH）周五公布，洛杉磯縣將會降至橙級，湖人和快艇亦宣佈讓球迷回歸球場的計劃。

湖人在聲明中表示，現在已經有相關指引，將與洛杉磯縣衞生部門及史達普斯中心合作，落實讓球迷安全出席球隊主場比賽的計劃，「我們期歡迎湖人球迷回到史達普斯中心，繼續與我們一起衞冕的旅程。」至於快艇則表示，由4月18日開始的主場比賽將會讓一定數量的球迷入場。

由對木狼的比賽起，快艇今季有六場主場比賽可以有球迷入場觀戰，包括5月6日主場迎戰湖人，而湖人由對綠軍之戰開始，則有九場主場比賽可以有球迷出席。

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