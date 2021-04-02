侯爾斯卡周五憑拉菲爾美亞梅開二度，爆冷以2:0擊敗主場出擊的中游隊伍利雲特，暫時脫離西甲榜尾。

今仗賽前，侯爾斯卡在西甲聯賽榜包尾，利雲特則排第10，開賽後利雲特控球及攻勢均佔優，但未能成功破網，其中，荷西摩拉利斯開賽5分鐘在禁區內的射門被客軍門將安達斯費南迪斯撲出。15分鐘，拉菲爾美亞接應大衛費利奴傳中後近射得手，侯爾斯卡領先1:0。

防守嚴密的侯爾斯卡於43分鐘有丹尼斯華奴因傷退下火線，但仍能力保不失球。換邊後，利雲特有羅渣馬迪在禁區內施射被沒收，拉菲爾美亞則於54分鐘接應占美施奧安尼傳送後殺入禁區並笠射破網，助侯爾斯卡將比數拉開至2:0。拉菲爾美亞今季在西甲上陣29場累積射入了10球，成為了侯爾斯卡隊史第二位單季射入至少10球的球員，第一位是2018/19球季上陣34場射入10球的捷美艾維拉後。

利雲特之後亦未能把握機會士哥，最終以0:2受挫侯爾斯，連輸第二場，29戰得35分續居聯賽榜第10位，結束四連敗的侯爾斯卡則脫離榜尾，以29戰得24分升上第尾三的第18位，領先少賽一場同得23分的艾拉維斯及跌至榜尾伊巴。

伊巴周六將會作客排在聯賽榜第三位的皇家馬德里，艾拉維斯於下周日（4月4日）主場迎擊切爾達，至於在降班區外的艾爾切亦會在下周日主場對貝迪斯。

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