近年曾回收費蘭度托利斯、迪亞高哥斯達與蘇亞雷斯等大牌英超前鋒的馬德里體育會，據報正對拿卡錫迪虎視眈眈，一旦這位法國射手今夏決定離開阿仙奴，便會出手搶人。

未計上周六對利物浦的英超大戰，拿卡錫迪今季在各項賽事合共為阿仙奴上陣34場，錄得13個入球及3次助攻，而他的合約將於明年夏天屆滿。兵工廠領隊阿迪達日前表示，將留待今夏的歐國盃決賽周結束後，再與這位29歲法國國腳洽談續約問題。

「拿卡錫迪的去留問題將於今夏解決，我們將會跟他進行談判，並向他說明球會未來的計劃，就是這樣。」阿迪達接受《衞報》訪問時說。這位西班牙籍教頭又承認，阿仙奴能否留住拿卡錫迪等一班球星，很大程度取決於球隊下季能否出戰歐洲賽。

西班牙傳媒就指，假如拿卡錫迪拒絕續約，阿仙奴為免人財兩失，便很有機會在今夏將他賣走。消息指，過往特別鍾情有英超經驗前鋒的馬體會，已準備提出斟介，據悉只要報價達到2,500萬鎊（約2.7億港元），阿仙奴便會考慮放人，而除了「床單軍團」之外，西維爾亦有意收他收歸旗下。

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