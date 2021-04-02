3哥理文今日5時30分在將軍澳運動場上演港超聯前列大戰，有射手洛迪古斯倒戈，力圖打破傑志聯賽不敗身兼收窄分差。此外，由今日開始，康文署管轄場地會放寬入場人數到觀眾席的75%。

不滿足總出爾反爾、決定棄戰菁英盃的理文，現已決定專注聯賽爭取成績，上場憑首次正選上陣的前傑志及東方前鋒洛迪古斯射入靚波，助球隊以2:1險勝天水圍飛馬，復賽後聯賽交出3勝2和不敗戰績，目前以7戰12分守在第3，實際失分只比榜首傑志多一分，如此戰能乘勇挫爭標對手，將可取回爭標主導權。

季內三戰未分勝負

不過，理文兩名主力中堅荷西安祖及中場顏樂楓上場先後受傷，縱兩人已復操，但主教練陳曉明表示為免冒險，此戰未必會派他們上陣。理傑季內3度（2場菁英盃及聯賽首循環）同樣打成平手，陳教練指兩隊人腳與復賽前有很大分別：「上場體力消耗較大，只有五日時間備戰此戰，這周操練主要讓球員恢復為主。季內對傑志三次都未分勝負，但兩隊人腳有頗大分別，不會以季初和波作參考，這戰是六分波，我們當然想贏，但今季是踢2.5循環，各隊實力接近，故每場都要打醒精神。」理文復賽後有尼迪利離隊，但加入金承龍及洛迪古斯兩名攻擊球員，火力有增無減，上場便由此兩人取得精采入球擊敗飛馬。

衞冕傑志上周以三球輕取晉峰後，目前5勝4和，為保領先優勢今仗不容有失，好消息是中場巴爾拿停賽期滿復出，但蘇沙因傷仍缺陣。2隊停擺前3度對陣未分勝負，不過，傑志為應付亞冠盃簽入巴爾拿及丹恩奴域兩名有質素外援，後者上陣6場入5球足證份量，加維蘭近期也重拾射門鞋。

刑滿復出的巴爾拿表示全隊信心十足，但今仗對手實力接近，球隊要謹慎應戰：「我雖未曾跟理文交手，但從他們的比賽片段得知，對手最近簽入金承龍和洛迪古斯，加上另外兩名西班牙兵列斯奧和荷西安祖，我十分期待與他們交手，並帶領傑志擊敗他們。」上場退居後備的老將丹尼估計休息一場後有望復任正選。

晉峰再迎剋星東方

頭場方面，東方龍獅上仗以3:1擊敗標準流浪後，現以8戰15分居次，今午3時再在青衣運動場與晉峰作季內第4度交鋒。東方總監兼主教練李志堅指中場利馬可復出，解決中場串連問題。東方傷兵問題仍嚴重，杜度、艾華頓及鍾偉強仍未復出，另有下周三對愉園的菁英盃決賽後顧。晉峰上場0:3不敵傑志，7戰6分居第6位，之前三鬥東方全負，加上佐敦布朗、廖億誠及費利浦薩等有傷，殘陣應戰不易爆冷。

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