衞冕傑志今晚在港超聯前列大戰在超過1,800名球迷面前藉安永佳及加維蘭頭頂腳踢各入一球，以2:0擊敗理文，以4分領先打少一場的東方龍獅。

兩強在將軍澳運動場作季內第四度交鋒，吸引到1,872名球迷到將軍澳運動場觀戰，而雙方球迷熱烈打氣，氣氛相當熾熱。理文受傷兵影響，此戰變陣出擊，以李康廉代替鄭兆鈞正選，余煒廉取代荷西安祖與列斯奧合組中路防線，而陳嘉豪替袁晧俊把守最後一關。至於傑志有羅拔圖串演右後衞，而剛回歸的艾力士被列入後備名單，並在完場前上陣。

雙方上半場踢來極之謹慎，戰至18分鐘始出現埋門；傑志中場基爾頓右角球傳中，丹恩奴域頂高出。理文上半場最佳機會是李康廉禁區近射撻Q。完半場前，傑志基爾頓右路禁區施射太正，被理文守門員陳嘉豪沒收，兩隊半場踢成0:0。

易邊後，理文以鄭兆鈞入替李康廉，戰至54分鐘，傑志基爾頓右路罰球傳入禁區，安永佳門前頭槌頂入其季內第11球，助傑志領先1:0。理文失守後，隨即以基華尼頓入替無甚表現的金承龍希望改善側擊，可是戰至67分鐘再失一球，當時傑志丹恩奴域前場傳交右路無人看管的加維蘭，這名前西班牙小國腳控定施射遠柱下角入網，傑志領先至2:0。

理文餘下時間取回不少攻勢，可是亞哥斯達及基華尼頓連番施射不是出界便被傑志守門員王振鵬沒收，兩隊經過之前三場打和後，今次分出勝負，傑志淨勝兩球，並以10戰6勝4和22分領先，而理文8戰12分守在第3位。

安永佳成為「空中霸王」，再次以頭槌為傑志取得入球，他賽後表示：「這是一場重要的勝仗，東方和理文是最強對手，知道今場是大戰，當是決賽去踢。開心可以取得入球，幫助到球隊。」艾力士重返傑志，今仗亦有後備上陣，安永佳不怕隊內競爭增加，「球隊多一個好球員，對全隊來說都是好事，大家會更有動力去訓練，爭取上陣機會。」安永佳指，目前尚未確定聯賽會否有第三循環，故聯賽冠軍言之尚早。

傑志主教練朱志光亦不敢表示球隊在爭標之路佔優，他說：「贏了這場令我們信心提早，我們目前失分最少，但如何保持也是關鍵。聯賽甚麼事情都可發生，我們對流浪也失分。理文踢得不錯，但我們夠耐性，且場地有利發揮。」

今仗有千八名球迷入場，理文主教練陳曉明先答謝入場球迷，但對賽果感失望，他說：「我們表現不太好，雙方都有點保守，關鍵是對手先取得入球，把握到僅有機會之餘，我們亦製造不到很多機會。結果不滿意，對爭標當然大影響，這是六分波。」他又指，數據顯示球員體能沒有問題，但需要助球員重拾信心。

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