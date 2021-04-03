周六英超有前列大戰，榜首的曼城作客三哥李斯特城，藍月亮近期一直保持強勢正值四連勝；李城形勢同樣不俗，各項賽事三連勝，更有占士麥迪臣可以復出，預計會是場精彩大戰。

曼城近26場贏足25場，當中只曾不敵同市的曼聯。曼城今季30場只失21球為英超最少，但球隊的守將在國際賽表現欠佳，當中代表英格蘭的史東斯在鬥波蘭時後場大意犯錯令球隊失球，表現有下滑跡象。

首循環兩軍交手，曼城在主場在先開紀錄之下輸2:5，有「Big 6殺手」之稱的華迪更上演「帽子戲法」，今仗更有進攻中場占士麥迪臣可以復出，進一步增添李城火力。首循環兩軍交手，今仗李城隨時有分落袋。

李斯特城正選陣容（3-4-1-2）

門將：卡斯柏舒米高

後衞：韋斯利科芬拿、莊尼伊雲斯、艾馬迪

中場：馬克艾拜頓、尼迪迪、泰利文斯、卡斯泰尼

中場：艾約斯佩雷斯

前鋒：伊恩拿祖、占美華迪

曼城正選陣容（4-2-3-1）

門將：艾達臣摩拉斯

後衞：基爾獲加、魯賓戴亞斯、拿樸迪、班捷文文迪

中場：費蘭甸奴、洛迪卡斯簡迪

中場：馬列斯、奇雲迪布尼、加比爾捷西斯

前鋒：阿古路

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